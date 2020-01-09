https://static.news.ru/photo/7e472f6a-3372-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: SIVAN FARAG/Wikimedia

Лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.

Предварительно экипаж самолёта подал сигнал о задымлении на борту, сведений о пострадавших в результате происшествия пока нет. Воздушный борт принадлежит израильской компании El Al, он вылетел из американского города Ньюарк, передаёт JPost.

Как писал NEWS.ru ранее, самолёт из Южно-Африканской Республики совершил жёсткую посадку в аэропорту Гома в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, речь идёт о военно-транспортном судне Lockheed C-130