Лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.
Предварительно экипаж самолёта подал сигнал о задымлении на борту, сведений о пострадавших в результате происшествия пока нет. Воздушный борт принадлежит израильской компании El Al, он вылетел из американского города Ньюарк,
Как писал NEWS.ru ранее, самолёт из Южно-Африканской Республики совершил жёсткую посадку в аэропорту Гома в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, речь идёт о военно-транспортном судне Lockheed C-130
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