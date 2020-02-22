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Инженер из Курска Евгений Миненков, создавший вместе с коллегами первую в России систему обработки звонков, остался без средств к существованию и вынужден находиться в приюте.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пожилой мужчина попал в серьёзную аварию в 2017 году. После этого у него начались проблемы со здоровьем: он стал терять зрение. Он потратил все свои деньги и оказался на улице. Изобретателю пришлось обращаться в приют, поскольку работать он больше не мог.

Здесь бомжей нет. Здесь нормальные, в серьёзную ситуацию попавшие люди. К этому нужно относиться также реально и просто. Дети мои в Калининграде — и не знают. Лучше и не знать, — пояснил мужчина.

NEWS.ru сообщал, что в Красноярске жильцов аварийного дома выгоняют в общежитие для бомжей.