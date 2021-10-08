Избившим пассажира в московском метро предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинения троим избившим мужчину в московском метро в покушении на убийство и угрозе полицейским. Об этом сообщается на сайте СК России. Инцидент произошёл 4 октября между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали избивать.

Троим фигурантам уголовного дела — Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК РФ (покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти), — пояснила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Инцидент в московском метро произошёл 4 октября между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать участников драки в столичном метро. Ведомственную награду москвичке вручат за смелость, проявленную в экстренной ситуации. Также он принял решение наградить ведомственной медалью самого пострадавшего — Романа Ковалёва, который заступился за девушку.

В Кремле также прокомментировали произошедшее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «подонками» избивших пассажира в столичном метро. По его словам, вне зависимости от национальной принадлежности в отношении обвиняемых должны быть выполнены все необходимые процессуальные действия.