https://static.news.ru/photo/16bfdeb8-c320-11e9-8199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Удмуртии, избежавший смертной казни за тяжкие преступления и отпущенный на свободу, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, заманив её в безлюдный двор.

Мужчина увидел на одной из детских площадок 7-летнюю девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах, — говорится в сообщении СКР по республике.

Как отметили в ведомстве, девочка сразу забежала в ближайший магазин и рассказала продавщице о случившемся.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность преступника удалось установить. Им оказался 56-летний мужчина, который три года назад освободился из мест лишения свободы.

Как ранее писал News.ru, первые слушания по делу об изнасиловании сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району столицы Башкортостана состоялись в Уфе. Во время дачи показаний 24-летнему дознавателю стало плохо.