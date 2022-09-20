Из Третьяковской галереи похитили картину

Из зала Новой Третьяковской галереи в Москве неизвестный злоумышленник украл картину «Волна» российской художницы Екатерины Скибы, сообщает Telegram-канал «112». Всего на выставке было представлены четыре работы Скибы.

Выставка картин художницы проходила в рамках выставки «Российская Премия искусств», в помещениях галереи на Крымском валу.

Отмечается, что организаторы заметили пропажу картину в пятницу, но не приняли никаких мер. Скиба узнала о похищении в воскресенье, когда пришла на закрытие выставки и не обнаружила свою картину «Волна» на выставке.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, похитителя ищет полиция.

Ранее сообщалось, что 62-летняя женщина спрятала в туфлю «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова». Этот документ был написан 3 марта 1857 года. Инцидент произошёл в начале ноября в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива.