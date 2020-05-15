Из сгоревшей квартиры на Фрунзенской набережной украли драгоценности

https://static.news.ru/photo/9ae9c4a4-96a3-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пианист и концертмейстер Алексей Воронков написал заявление в полицию о пропаже из своей квартиры драгоценностей после тушения пожара в доме на Фрунзенской набережной в Москве. Он считает, что совершить это преступление могли либо дворники, либо спасатели. Крупный пожар в доме случился 14 мая, пламя распространилось на четвёртый, пятый и шестой этажи здания.

В квартиру заходили дворники и пожарные. Кто именно унёс ценности, понятное дело, мы не знаем, — цитирует «МК» заявление супругов Воронковых.

Жена и дочь музыканта эвакуировалась из квартиры около 14:00 мск, самого Воронкова в то время в доме не было, вернулись они уже втроём около 20:00. В одной из комнат на подоконнике они заметили открытую шкатулку, которая обычно находилась в комоде. Похищенные из неё драгоценности семья музыканта оценила в 100 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, в Сеть попало видео горящего на Фрунзенской набережной Москвы жилого дома. На кадрах видно, как огонь и дым вырываются из окон здания. Пожарные пытаются потушить его. Известно, что пламя распространилось на балконы четвёртого, пятого и шестого этажей здания. Эпицентр пожара находился на кухне пятого этажа, в квартире бывшего военного переводчика — 66-летнего Александра Рыжова. Хозяин квартиры погиб, отравившись угарным газом. Из дома были эвакуированы около 200 жильцов.