Опубликовано видео с горящим жилым домом в центре Москвы

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В Сеть попало видео горящего на Фрунзенской набережной Москвы жилого дома. На кадрах видно, как огонь и дым вырываются из окон здания. Пожарные пытаются потушить его.

Известно, что пламя распространилось на балконы 4-го, 5-го и 6-го этажей здания. По данным СМИ, погиб один человек.

На данный момент пожар в здании ликвидирован.

Как сообщал NEWS.ru, столичным пожарным удалось спасти семерых человек из горящей квартиры в доме на юге города. Инцидент произошёл на верхнем этаже 22-этажного дома № 1 по Ялтинской улице.