Семь человек спасены при пожаре в Москве

Столичным пожарным удалось спасти семерых человек из горящей квартиры в доме на юге города.
Пожар произошёл на верхнем этаже 22-этажного дома № 1 по Ялтинской улице. С 22-этажа спасены семь человек, в их числе — ребёнок. Пожар полностью потушен, его площадь составила 15 кв. м,
Как писал NEWS.ru ранее, в посёлке Новобибеево Болотнинского района в День Победы командир местного отдельного поста пожарной части № 121 Дмитрий Крупин совершил геройский поступок и вынес из горевшего дома 51-летнего инвалида, который несколько лет назад обморозил руки и ноги, и их пришлось ампутировать.
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