Семь человек спасены при пожаре в Москве

https://static.news.ru/photo/f6ce824a-94a6-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичным пожарным удалось спасти семерых человек из горящей квартиры в доме на юге города.

Пожар произошёл на верхнем этаже 22-этажного дома № 1 по Ялтинской улице. С 22-этажа спасены семь человек, в их числе — ребёнок. Пожар полностью потушен, его площадь составила 15 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, в посёлке Новобибеево Болотнинского района в День Победы командир местного отдельного поста пожарной части № 121 Дмитрий Крупин совершил геройский поступок и вынес из горевшего дома 51-летнего инвалида, который несколько лет назад обморозил руки и ноги, и их пришлось ампутировать.