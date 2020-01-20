https://static.news.ru/photo/f81f70e4-3b93-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Marciano Candia/ТАСС

В одной из тюрем Парагвая произошёл массовый побег заключённых. Члены бразильской банды выбрались на волю через подземный тоннель. Об этом сообщил парагвайский министр внутренних дел Эуклидис Асеведо.

Как рассказал глава ведомства, большинство из 75 беглецов принадлежали к преступной бразильской группировке Primeiro Comando da Capital (РСС). Бандитов Асеведо назвал «очень опасными» и предположил, что многие из них уже перебрались на территорию своей страны.

Глава ведомства также отметил, что полиция города Педро-Хуан-Кабальеро, который граничит с Бразилией и где находится тюрьма, пребывают в максимальной готовности после массового побега заключённых.

Как передаёт телеканал CNN, РСС — это самая крупная и хорошо организованная преступная организация в Бразилии по данным фонда InSight Crime. Главари банды базируются в Сан-Паулу, но деятельность группировки выходит далеко за пределы страны.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Гонконга решили депортировать в США одного из самых опасных гангстеров, вышедшего из тюрьмы после отбывания 17-летнего срока. Нелегально иммигрировавший в Гонконг в 1980 году из материкового Китая Цзи Бинсюн имел два гражданства.