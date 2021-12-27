Из общежития МАДИ эвакуировали людей из-за пожара

В общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон одной из комнат валил дым. Из здания эвакуировали людей. По последним данным, возгорание уже локализовано. О пострадавших пока не сообщается, передаёт РЕН ТВ.

Возгорание возникло в здании в Кочновском проезде. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Ранее стало известно, что в подмосковном Раменском в детском саду произошёл пожар. Возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности.

Всех детей эвакуировали из здания. Их переместили в ближайшую школу.

21 декабря произошёл пожар в «Ленте» на улице Елизарова в Томске. На тушение ушло семь часов, к ликвидации привлекались сотрудники МЧС, спецтехника и пожарный поезд. Огонь распространился на всё здание, в результате обрушилась кровля. Всех посетителей и сотрудников успели эвакуировать.

Обвиняемый в поджоге сотрудник гипермаркета состоит на учёте у психиатра, он уже был судим за кражу и угон. Как заявила мать мужчины, причиной его действий мог стать нервный срыв. Задержанный признался, что после поджога магазина спокойно ушёл домой, несмотря на всеобщую панику.