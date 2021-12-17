Спасатели вывели 120 человек из шахты в Кузбассе, где произошло ЧП

Спасатели вывели на поверхность 120 горняков из шахты имени Рубана в Кузбассе, где произошло ЧП, эвакуация продолжается, передаёт РИА Новости. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте надзорного ведомства. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

ЧП на шахте имени Рубана произошло 19 декабря. Под землёй находились 128 рабочих. В настоящее время их выводят на поверхность. По некоторым данным, шахтёров поднимают наверх через аварийный выход. На месте работают 24 горноспасателя.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать окислительные процессы в угольном пласте, которые привели к нагреванию угля.