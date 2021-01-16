Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2

Испанский альпинист и политик Серхи Минготе погиб при восхождении на К2 (Чогори), которая считается второй по высоте горной вершиной мира.
Как сообщает Mundo Deportivo, мужчина упал на спуске и пролетел 700 метров. 49-летний Минготе был одним из руководителей группы, совершившей первое успешное восхождение на Чогори нынешней зимой. Сам он до вершины не добрался.
Потрясён новостью о несчастном случае, в результате которого погиб великолепный спортсмен, бывший социалистический мэр Паретса и мой личный друг, — написал в Twitter министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.
Consternat per la notÃcia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnÃfic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal. Una abraÃ§ada i tot el meu afecte a la famÃlia i amics de Sergi Mingote.
Минготе не раз покорял «восьмитысячники»: в 2001-м и 2003 году он совершил восхождение на Эверест, а в 2018 году — на К2. Всего на его счету более 20 восхождений на горные вершины высотой не менее 6000 метров.
Ранее российский альпинист, обладатель звания «Снежный барс» Василий Дроздов погиб во время экспедиции в Таджикистане. Трагедия случилась 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на вершину Бодхона в результате обвала участка рельефа.
Василий Дроздов участвовал в экспедиции вместе с альпинистами из Архангельской области Михаилом Носенко, Дмитрием Чернышевым и Дмитрием Шпилевым. Они доставили тело в Душанбе и в настоящее время оформляют документы для его перевозки в Северодвинск, писал NEWS.ru.