Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2

https://static.news.ru/photo/4012b5ca-5829-11eb-80cf-fa163e074e61_660.jpg Серхи Минготе Фото: sergimingote/instagram.com

Испанский альпинист и политик Серхи Минготе погиб при восхождении на К2 (Чогори), которая считается второй по высоте горной вершиной мира.

Как сообщает Mundo Deportivo, мужчина упал на спуске и пролетел 700 метров. 49-летний Минготе был одним из руководителей группы, совершившей первое успешное восхождение на Чогори нынешней зимой. Сам он до вершины не добрался.

Потрясён новостью о несчастном случае, в результате которого погиб великолепный спортсмен, бывший социалистический мэр Паретса и мой личный друг, — написал в Twitter министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Consternat per la notÃ­cia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnÃ­fic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal.

Una abraÃ§ada i tot el meu afecte a la famÃ­lia i amics de Sergi Mingote. — Salvador Illa Roca/ (@salvadorilla) January 16, 2021

Минготе не раз покорял «восьмитысячники»: в 2001-м и 2003 году он совершил восхождение на Эверест, а в 2018 году — на К2. Всего на его счету более 20 восхождений на горные вершины высотой не менее 6000 метров.

Ранее российский альпинист, обладатель звания «Снежный барс» Василий Дроздов погиб во время экспедиции в Таджикистане. Трагедия случилась 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на вершину Бодхона в результате обвала участка рельефа.

Василий Дроздов участвовал в экспедиции вместе с альпинистами из Архангельской области Михаилом Носенко, Дмитрием Чернышевым и Дмитрием Шпилевым. Они доставили тело в Душанбе и в настоящее время оформляют документы для его перевозки в Северодвинск, писал NEWS.ru.