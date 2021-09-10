Делом сбившего ребёнка росгвардейца заинтересовались в СК Кузбасса
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:27, 12 сентября 2021
Фото: 42sledcom/instagram.com
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Полиция и СУ СК Кемеровской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором, возможно, сотрудник Росгвардии сбил 12-летнего школьника. ДТП произошло 8 сентября в посёлке Тяжин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Тойота Корона Премио», совершил наезд на 12-летнего школьника, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, — указано в сообщении пресс-службы.
О том, что за рулём автомобиля был сотрудник Росгвардии, сообщила в соцсетях мать пострадавшего. Она добавила, что сейчас ребёнок в реанимации.
Материалы по факту ДТП были переданы в Следственный комитет.
Ранее стало известно, что два сотрудника Росгвардии Санкт-Петербурга Никита Лаврентьев и Александр Бойков объяснили, зачем подбросили наркотики 16-летнему подростку. В последнем слове на суде они рассказали, что пошли на преступление из-за финансовых проблем.