Очевидец обрушения кровли кафе в Новосибирске рассказал подробности случившегося. По его словам, в момент ЧП он находился в гардеробной и уже собирался уйти домой.
Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели. Их накрыло, — поделился он на своей странице в Instagram.
Он отметил, что на головы девушек рухнула «трухлявая» крыша и глыбы снега, под тяжестью которого она и обвалилась. Мужчина подчеркнул, что тоже мог погибнуть, если б его подвели «рефлексы».
В голове одно — если бы рефлексы подвели — был бы труп. Позвонил любимым, зашёл поцеловать сына и помирился с бывшей женой, с которой клялся себе никогда не разговаривать, — рассказал он.
ЧП произошло ночью 2 февраля. В результате обрушения крыши пострадали пять человек. Под завалами погибла 22-летняя девушка. Следователи в настоящий момент опрашивают свидетелей и осматривают место обрушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», писал NEWS.ru.