https://static.news.ru/photo/645faf90-458e-11ea-b53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Очевидец обрушения кровли кафе в Новосибирске рассказал подробности случившегося. По его словам, в момент ЧП он находился в гардеробной и уже собирался уйти домой.

Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели. Их накрыло, — поделился он на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на головы девушек рухнула «трухлявая» крыша и глыбы снега, под тяжестью которого она и обвалилась. Мужчина подчеркнул, что тоже мог погибнуть, если б его подвели «рефлексы».

В голове одно — если бы рефлексы подвели — был бы труп. Позвонил любимым, зашёл поцеловать сына и помирился с бывшей женой, с которой клялся себе никогда не разговаривать, — рассказал он.

ЧП произошло ночью 2 февраля. В результате обрушения крыши пострадали пять человек. Под завалами погибла 22-летняя девушка. Следователи в настоящий момент опрашивают свидетелей и осматривают место обрушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», писал NEWS.ru.