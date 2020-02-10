Сотрудники МЧС ищут очаг возгорания в помещениях хостела на юго-западе Москвы. Посетителей эвакуировали. ЧП произошло на улице Новаторов, дом 15.
Наблюдается плотное задымление, из окна здания валит густой чёрный дым. Проводится эвакуация постояльцев, —
пишетТАСС.
Экстренные службы сформировали штаб пожаротушения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Адлерском районе Сочи произошёл пожар на цокольном этаже школы № 25. Его площадь составила 200 кв. метров. Эвакуация не потребовалась.
По свидетельствам очевидцев, возгорание произошло в небольшом кабинете возле библиотеки, дым быстро распространился по всей школе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен