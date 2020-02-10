Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МЧС ищут очаг возгорания в помещениях хостела на юго-западе Москвы. Посетителей эвакуировали. ЧП произошло на улице Новаторов, дом 15.

Наблюдается плотное задымление, из окна здания валит густой чёрный дым. Проводится эвакуация постояльцев, — пишет ТАСС.

Экстренные службы сформировали штаб пожаротушения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Адлерском районе Сочи произошёл пожар на цокольном этаже школы № 25. Его площадь составила 200 кв. метров. Эвакуация не потребовалась.

По свидетельствам очевидцев, возгорание произошло в небольшом кабинете возле библиотеки, дым быстро распространился по всей школе.

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