Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи в Таиланде пытались реанимировать двух российских детей, погибших в результате столкновения скоростных катеров на Пхукете. Видео с места ЧП опубликовало тайское издание Thairath.

Врачи в Таиланде пытались реанимировать двух российских детей, погибших в результате столкновения скоростных катеров на Пхукете. Видео с места ЧП опубликовало тайское издание Thairath. На кадрах видно, как пострадавшим делают...