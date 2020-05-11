Хоспис с лежачими пациентами горит в Красногорске

Пансионат-хоспис для пожилых людей «Второй дом» горит в подмосковном Красногорске. Внутри здания остаются 18 лежачих пациентов.
Пожар произошёл по адресу улица Тенистая, 4. Одиннадцать человек сами покинули здание,
Открытое горение уже удалось сбить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарные и врачи сумели не допустить большого количества жертв при возгорании больницы им. Спасокукоцкого на севере Москвы. Самым сложным оказалось спасти нетранспортабельных людей, подключённых к аппаратам ИВЛ.
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