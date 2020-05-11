Хоспис с лежачими пациентами горит в Красногорске

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Житель Ставрополя бросил гранату в соседский дом. Пострадали восемь человек.

Мужчина изрядно выпил и был сильно расстроен тем, что его не позвали на карантинную вечеринку, — передаёт «112». По информации издания, соседка нападавшего отмечала день рождения. Как писал NEWS.ru, по...