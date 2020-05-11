Происшествия

Хоспис с лежачими пациентами горит в Красногорске

00:49, 11 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пансионат-хоспис для пожилых людей «Второй дом» горит в подмосковном Красногорске. Внутри здания остаются 18 лежачих пациентов.

Пожар произошёл по адресу улица Тенистая, 4. Одиннадцать человек сами покинули здание, сообщает «Интерфакс». Лежачие пациенты пока остаются внутри.

Открытое горение уже удалось сбить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарные и врачи сумели не допустить большого количества жертв при возгорании больницы им. Спасокукоцкого на севере Москвы. Самым сложным оказалось спасти нетранспортабельных людей, подключённых к аппаратам ИВЛ.

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