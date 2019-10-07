https://static.news.ru/photo/9b9ab45e-e8f6-11e9-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: turnikets.ru

Х5 Retail Group назвала «камеральной проверкой» действия, которые проводят силовики в центральном офисе компании. Ранее СМИ сообщили, что в здании, где размещается администрация крупнейшего российского ретейлера, находятся сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а также Федеральной налоговой службы

Сообщалось, что якобы компания проверяется на причастность к незаконному возврату НДС. В пресс-службе X5 Retail это опровергли.

Камеральные проверки Х5 как крупного налогоплательщика проходят ежеквартально, в рамках проверок представители налоговых органов посещают офисы Х5 для проведения осмотров и проверки документов. Проведение осмотров в присутствии сотрудников МВД — также достаточно регулярная практика. Мы не располагаем данными о наличии каких-либо претензий к компании в отношении исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость, — рассказал News.ru представитель компании.

По его утверждению, компания полноценно сотрудничает с налоговыми органами в рамках проведения текущей камеральной проверки. Кроме того, собеседник News.ru заявил, что Х5 Retail Group является одним из крупнейших плательщиков НДС в стране.

Как ранее писал News.ru, компании X5 Retail Group пришлось приостановить открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге. Группа управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Мораторий наложило УФАС. Причина — достижение ретейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе.