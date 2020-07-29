Происшествия

Губерниев отреагировал на убийство в Барнауле с участием боксёра

06:44, 30 июля 2020 936
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал трагедию в Барнауле, где во время драки профессиональный боксёр убил мужчину одним ударом. Инцидент произошёл в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города.

Боксёр Михаил Старцев, подозреваемый в убийстве 40-летнего жителя Барнаула, заключён судом под стражу.

Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство!написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что ударивший «должен ответить сполна».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Старцев и его супруга, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, будучи пьяными, издевались над инвалидом. За того вступились Павел Рохлов и его жена. В ходе драки Рохлов получил удар в висок и умер на месте происшествия.

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