Губерниев отреагировал на убийство в Барнауле с участием боксёра

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Один человек погиб при взрыве в неработающем ресторане города Корияма в японской префектуре Фукусима. Ещё 17 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает телеканал NHK. Отмечается, что взрыв оказался настолько сильным, что небольшое здание полностью разрушилось — от стен остался только железный остов. Взрывная волна повредила и соседние здания, а...