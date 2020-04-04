Губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Орехово-Зуево

На третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево произошёл взрыв газа, который привёл к обрушению квартир с 5-го по 3-й этажи второго подъезда. Глава Московской области Андрей Воробьёв уже отправился к месту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Хлопок газовоздушной смеси в квартире на 3-м этаже 5-этажного 4-подъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением 2-го подъезда с 5-го по 3-й этаж. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся ПСР, — приводит сообщение РИА Новости.
К данному моменту к готовности приведены АМГ ЦСООР «Лидер», Центроспас Ногинского СЦ и ГУ МЧС России по Московской области.
Сейчас проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, — сказали в МЧС.
Как писал NEWS.ru, взрывной волной в Орехово-Зуево повредило половину подъезда, дом оказался сильно повреждён.