Губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/9092e4a6-766c-11ea-9ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: or_zu/vk.com

На третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево произошёл взрыв газа, который привёл к обрушению квартир с 5-го по 3-й этажи второго подъезда. Глава Московской области Андрей Воробьёв уже отправился к месту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Хлопок газовоздушной смеси в квартире на 3-м этаже 5-этажного 4-подъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением 2-го подъезда с 5-го по 3-й этаж. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся ПСР, — приводит сообщение РИА Новости.

К данному моменту к готовности приведены АМГ ЦСООР «Лидер», Центроспас Ногинского СЦ и ГУ МЧС России по Московской области.

Сейчас проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, — сказали в МЧС.

Как писал NEWS.ru, взрывной волной в Орехово-Зуево повредило половину подъезда, дом оказался сильно повреждён.