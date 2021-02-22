Губернатор Оренбургской области оценил последствия взрыва на газопроводе

https://static.news.ru/photo/db120486-75c0-11eb-9e16-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС России

Взрыв на газопроводе в Оренбургской области привёл к повреждению двух магистральных трубопроводов. Об этом рассказал журналистам губернатор региона Денис Паслер.

Оба магистральных трубопровода повреждены. Произошли переключения по магистральной части, мы наблюдаем более 10 тысяч абонентов, столкнувшихся со снижением подачи газа в дома, — сообщил Паслер.

Глава региона подчеркнул, что вопрос подачи газа в жилые дома решается путём подключения передвижных установок. Он пообещал, что будут приняты возможные меры для скорейшего устранения последствий аварии.

Взрыв произошёл во вторник в шести-семи километрах от села Мухраново Илекского района на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков. После взрыва возникло возгорание. Пострадавших нет. На месте ЧП работают региональные службы, специалисты Минприроды области, ремонтные бригады, экологи.

По данным Минэнерго, падение давления было зафиксировано в 07:37. Двадцать минут спустя был отключён участок с 51-го по 123-й километр газопровода Оренбург — Новопсков. В 08:30 аварийная бригада выехала для определения места разрыва трубы, а в 08:49 прокачку остановили полностью, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что после взрыва на участке федерального магистрального трубопровода «Союз» в Оренбургской области приостановлена прокачка газа в Казахстан. На повреждённом участке происходит выгорание газа.