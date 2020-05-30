Грузовик врезался в маршрутку в Красноярском крае

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Мужчина напал с ножом на кассира магазина на западе Москвы, нанёс ему несколько ударов в живот и скрылся. Подозреваемый задержан.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ. По её данным, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 21-летнего кассира магазина, которого госпитализировал наряд скорой помощи. У пострадавшего...