Грузовик врезался в маршрутку в Красноярском крае

Три человека пострадали при столкновении большегрузного автомобиля и маршрутного автобуса с пассажирами в Енисейском районе Красноярского края. В результате ДТП маршрутка съехала в кювет.
На 30 км автодороги Енисейск — Пировское автомобиль МАН с полуприцепом, без груза допустил наезд на маршрутный автобус ПАЗ, который по технической причине остановился на обочине, — говорится в сообщении краевого МВД.
Пострадавший водитель МАН и две пассажирки автобуса доставлены в Енисейскую районную больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Как писал NEWS.ru, заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём. По его словам, водитель может совершать в среднем от пяти до девяти действий, находясь за рулём. Однако к действиям, которые необходимы, чтобы управлять автомобилем, прибавляются дополнительные. Например, когда водитель разговаривает с пассажиром или по телефону, слушает музыку или радио, его концентрация становится ещё меньше.