Происшествия

Грузовик врезался в маршрутку в Красноярском крае

10:09, 30 мая 2020
Фото: 24.мвд.рф

Три человека пострадали при столкновении большегрузного автомобиля и маршрутного автобуса с пассажирами в Енисейском районе Красноярского края. В результате ДТП маршрутка съехала в кювет.

На 30 км автодороги Енисейск — Пировское автомобиль МАН с полуприцепом, без груза допустил наезд на маршрутный автобус ПАЗ, который по технической причине остановился на обочине, — говорится в сообщении краевого МВД.

Пострадавший водитель МАН и две пассажирки автобуса доставлены в Енисейскую районную больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Как писал NEWS.ru, заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём. По его словам, водитель может совершать в среднем от пяти до девяти действий, находясь за рулём. Однако к действиям, которые необходимы, чтобы управлять автомобилем, прибавляются дополнительные. Например, когда водитель разговаривает с пассажиром или по телефону, слушает музыку или радио, его концентрация становится ещё меньше.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях