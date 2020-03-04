В австралийском городе Брисбен на мосту загорелся грузовой автомобиль, перевозивший «драгоценную» туалетную бумагу. К счастью охваченных паникой на фоне распространения коронавируса покупателей, половину поставки удалось спасти.
Водитель грузовика смог выбраться из кабины самостоятельно, он не получил каких-либо повреждений. Пожар в автомобиле начался из-за механической неисправности.
Oh the humanity! A truck carrying precious toilet paper caught fire overnight on Brisbane's Gateway Bridge. The driver escaped uninjured.
В Австралии выявлено 53 случая заражения COVID-19, два пациента скончались. Жители страны скупают в магазинах товары первой необходимости. Из-за этого торговые точки ввели лимиты на продажу. Так, Woolworths продаёт в одни руки не более четырёх упаковок туалетной бумаги, а в Costco каждый покупатель может приобрести лишь одну упаковку, писал NEWS.ru.