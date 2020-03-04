Фото: 10 daily/Twitter

Восемь человек пострадали при крушении вертолёта Bell 429 на Филиппинах. На борту воздушного судна находились глава национальной полиции страны Арчи Гамбоа, четверо его помощников и трое членов экипажа.

Инцидент произошёл в провинции Лагуна, в 40 км от Манилы. Все получившие травмы были госпитализированы, состояние двух генералов медики оценивают как критическое, пишет Straits Times. Ранее NEWS.ru писал, что в...