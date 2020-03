Водитель грузовика смог выбраться из кабины самостоятельно, он не получил каких-либо повреждений. Пожар в автомобиле начался из-за механической неисправности.

Oh the humanity! A truck carrying precious toilet paper caught fire overnight on Brisbane's Gateway Bridge. The driver escaped uninjured.



Fortunately for #coronavirus panic buyers, half the load was saved.