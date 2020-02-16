https://static.news.ru/photo/6251ec96-5091-11ea-b497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia

Спасатели обнаружили тело туристки из России, которая накануне попала под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.

По данным Агентства развития шорных курортов страны, россиянка вместе с другими отдыхающими спускалась с запрещённого участка горы, что вызвало образование лавины.

В агентстве добавили, что в поисковой операции принимали участие 50 человек, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, группа из четырёх россиян каталась на лыжах или сноубордах в районе горы Садзеле в запрещённой зоне без необходимого снаряжения. Своими действиями туристы спровоцировали сход лавины. Троих россиян удалось спасти сразу.

Компания развития горных курортов Грузии обратилась к отдыхающим с просьбой не заходить на запрещённые участки, кататься на безопасных трассах и всегда следовать указаниям администрации курортов.