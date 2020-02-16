Спасатели обнаружили тело туристки из России, которая накануне попала под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
По данным Агентства развития шорных курортов страны, россиянка вместе с другими отдыхающими спускалась с запрещённого участка горы, что вызвало образование лавины.
В агентстве добавили, что в поисковой операции принимали участие 50 человек,
Как писал NEWS.ru, группа из четырёх россиян каталась на лыжах или сноубордах в районе горы Садзеле в запрещённой зоне без необходимого снаряжения. Своими действиями туристы спровоцировали сход лавины. Троих россиян удалось спасти сразу.
Компания развития горных курортов Грузии обратилась к отдыхающим с просьбой не заходить на запрещённые участки, кататься на безопасных трассах и всегда следовать указаниям администрации курортов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен