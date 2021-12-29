Группа альпинистов из Подмосковья запросила помощь в Кабардино-Балкарии

Группа, состоящая из семерых альпинистов, уроженцев Московской области, запросила помощь в Черекском районе Кабардино-Балкарии, передаёт пресс-служба регионального главка МЧС. Отмечается, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут. На место выдвинулась команда спасателей. О подробностях пока не сообщается.

В 09:40 мск 29 декабря поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат, — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что на поиски группы альпинистов в Черекское ущелье направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе четырёх человек, а также одна единица техники. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что селевой поток перекрыл автодорогу, ведущую к лагерю альпинистов «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Там находились 180 туристов, в том числе десять детей. Для них организовали временную пешую переправу.