Гражданина Узбекистана забили насмерть в Санкт-Петербурге соотечественники

https://static.news.ru/photo/e1df0be0-9f26-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Василеостровского района Санкт-Петербурга прохожие обнаружили тело гражданина Узбекистана. Преступление было раскрыто в течение часа, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что местные жители обнаружили покойного возле дома по улице Уральской. Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что мужчина скончался от ушибленных травм в области головы.

Подозреваемых в совершении преступления полицейские нашли менее чем через час. Уже через 50 минут троих граждан Узбекистана задержали по подозрению в убийстве своего знакомого. В отношении них завели уголовное дело. Одного из задержанных после допроса отпустили как свидетеля, передают «Невские Новости».

Как ранее писал NEWS.ru, житель Ленинградской области в состоянии алкогольного опьянения задушил свою сожительницу, а тело вывез на строительной тележке в соседний дом, сообщили журналистам представители пресс-службы регионального СК РФ.