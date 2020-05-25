Пьяный петербуржец задушил свою девушку и вывез тело на тележке

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Житель Ленинградской области в состоянии алкогольного опьянения задушил свою сожительницу, а тело вывез на строительной тележке в соседний дом, сообщили журналистам представители пресс-службы регионального СК РФ.

Отмечается, что труп 24-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на территории посёлка Янино-1. Предполагаемый убийца, 26-летний молодой человек, в данный момент задержан. В скором времени ему будут предъявлены обвинения, сейчас правоохранители решают вопрос о заключении мужчины под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено 23 мая в ходе пьяной ссоры. Житель Ленобласти сначала избил свою девушку, а потом задушил её верёвкой. Расследование уголовного дела и выяснение деталей произошедшего продолжается, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, тело 22-летней жительницы Кубы найдено у мусорного контейнера на улице Кастанаевской в Москве. По предварительным данным, девушка была задушена.

Девушка была раздета, но при этом был найден её паспорт.