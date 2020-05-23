Обнажённое тело жительницы Кубы найдено в мусорном баке в Москве

Тело 22-летней жительницы Кубы найдено у мусорного контейнера на улице Кастанаевской в Москве. По предварительным данным, девушка была задушена.
Девушка была раздета, но при этом был найден её паспорт,
Издание сообщает о задержании предполагаемого убийцы девушки. Это мужчина, который, предположительно, был пьян. Он убил иностранку и вынес тело к мусорным бакам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у погибшей в московском отеле девушки с наручниками нашли наркотики в крови. Таковы результаты проверки, проведённой следователями.
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