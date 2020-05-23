Обнажённое тело жительницы Кубы найдено в мусорном баке в Москве

https://static.news.ru/photo/35562aee-9e0d-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело 22-летней жительницы Кубы найдено у мусорного контейнера на улице Кастанаевской в Москве. По предварительным данным, девушка была задушена.

Девушка была раздета, но при этом был найден её паспорт, сообщает РЕН ТВ. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка по факту происшествия.

Издание сообщает о задержании предполагаемого убийцы девушки. Это мужчина, который, предположительно, был пьян. Он убил иностранку и вынес тело к мусорным бакам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у погибшей в московском отеле девушки с наручниками нашли наркотики в крови. Таковы результаты проверки, проведённой следователями.