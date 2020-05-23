Найденная мёртвой в одной из гостиниц Москвы девушка была под наркотиками

https://static.news.ru/photo/92d8c50e-9dc3-11ea-9353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У погибшей в московском отеле девушки с наручниками нашли наркотики в крови. Таковы результаты проверки, проведённой следователями.

Как следует из официального заключения, погибшая перед смертью употребляла метадон. Погибшая приехала в отель в сопровождении мужчины. Спутник девушки оплатил проживание, и они заселились в один из номеров. Через полтора часа мужчина ушёл, а горничной сказал, что девушка осталась в номере и спит, передаёт Lenta.ru.

Об обнаружении тела девушки в гостинице, расположенной в центре Москвы, стало известно 28 декабря.

Как писал NEWS.ru, она была прикована к спинке кровати наручниками для ролевых игр. Сообщается, что девушка переехала в столицу России с Украины.