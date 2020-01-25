https://static.news.ru/photo/2b436e26-3ee6-11ea-8b18-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kemal Aslan
В турецкой провинции Элязыг зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. В результате происшествия пострадали более 200 человек, трое погибли.
Пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова заявила о том, что граждане России не пострадали.
В 20.55 в восточной провинции Элязыг зафиксировано землетрясение мощностью 6,8 баллов. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией, — цитирует Касимову РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции и накануне, 23 января. Информация о пострадавших не поступала.