Фото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kemal Aslan

В турецкой провинции Элязыг зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. В результате происшествия пострадали более 200 человек, трое погибли.

Пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова заявила о том, что граждане России не пострадали.

В 20.55 в восточной провинции Элязыг зафиксировано землетрясение мощностью 6,8 баллов. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией, — цитирует Касимову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции и накануне, 23 января. Информация о пострадавших не поступала.

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