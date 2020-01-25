Фото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kemal Aslan

Аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование по факту смерти двух кошек породы колор-пойнт. Пассажир компании «Аэрофлот» Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве.

В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание. В настоящее время также в аэропорту...