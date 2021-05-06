Грабитель в США захватил пять заложников в банке

https://static.news.ru/photo/b918e24c-aef4-11eb-8334-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео Wells Fargo/youtube.com

Грабитель захватил пять заложников в банке Wells Fargo в Сент-Клауде (штат Миннесота) и удерживал их более восьми часов. Все заложники были сотрудниками банка, сообщает CNN.

Отмечается, что грабитель действовал в одиночку. Сигнал об ограблении полицейские получили около 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск).

Полиция вела с грабителем переговоры, после которых он начал выпускать на улицу работников Wells Fargo. После того как помещение банка покинул последний из них, силовики вошли в здание и задержали подозреваемого. О нём пока ничего не сообщается. В результате инцидента никто не пострадал.

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