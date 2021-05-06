Грабитель в США захватил пять заложников в банке

Грабитель захватил пять заложников в банке Wells Fargo в Сент-Клауде (штат Миннесота) и удерживал их более восьми часов. Все заложники были сотрудниками банка, сообщает CNN.
Отмечается, что грабитель
Полиция вела с грабителем переговоры, после которых он начал выпускать на улицу работников Wells Fargo. После того как помещение банка покинул последний из них, силовики вошли в здание и задержали подозреваемого. О нём пока ничего не сообщается. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что фешенебельный парижский отель George V подвергся нападению бандитов, которые украли драгоценности на €100 тысяч. Двух вооружённых грабителей интересовали витрины с ювелирными украшениями известных брендов. Их разбили. С похищенными драгоценностями налётчики скрылись.