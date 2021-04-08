Бандиты совершили налёт на фешенебельный отель в Париже

https://static.news.ru/photo/eeb70f06-98b9-11eb-b57c-96000091f725_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фешенебельный парижский отель George V подвергся нападению бандитов, которые украли драгоценности на €100 тысяч.

Нападение на отель, расположенный в районе Елисейских полей, произошло 8 апреля около 21:30 (22:30 мск), сообщает AFP.

Двух вооружённых грабителей интересовали витрины с ювелирными украшениями известных брендов. Их разбили. С похищенными драгоценностями налётчики скрылись. Полиция начала расследование.

Построенный около 100 лет назад отель в конце 1990-х годов признавался некоторыми изданиями «лучшим в мире».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пуховики на сумму 40 тысяч евро похитили неизвестные в парижском бутике Moncler. Отмечается, что налётчики были вооружены. Ограбление бутика произошло в шестом округе Парижа. Неизвестные в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая сотрудникам бутика оружием, принялись срывать куртки с вешалок.