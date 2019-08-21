16 лет человеку. Это уже практически взрослый, может работать. Пьёт, скорее всего. Потому что у нас как-то сёла вымирают, тот старый формат села. И в общем-то, если денег у семьи нет, воспитывать тоже некогда, как ни странно, и у нас в сёлах народ спивается.

По поводу ревности. Такие «страдания» существуют в семье, и не без оснований. Это потому, что родители неправильно распределяют внимание между детьми, либо уже ко взрослому применяются такие требования, которые он осилить не может, и эта ревность проявляется. Но к таким вещам она не приводит. Она приводит к обидам, она приводит к конфликтам, но к тому, чтобы взять и семью свою просто убить — это невозможно. Это возможно только в одном случае: на этом фоне у человека случился аффект. Аффект — это когда исчезает критическое мышление и вообще осознание того, что я делаю. И аффект очень опасен именно в том плане, что он особенно неконтролируемый, когда молодой человек начинает пить. Потому что у них с самоконтролем и так проблемы, это связано с гормональным фоном, а если они ещё и пьют, это ещё больше расшатывает их гормональную часть.

Кора [головного мозга] подчиняется более глубинным структурам, а это всё инстинкты. В какой-то момент вспышка эмоциональная возможна на фоне <...> ещё зависит, утром это было или вечером, можно спрогнозировать, было там алкогольное опьянение рядом или нет. Возможно, это было по накатанной.

Знаете, как бывает у подростков, всё на конфликте — я люблю вас и ненавижу одновременно и с одинаковой силой. Вот этот самоконтроль, когда баланс между «сильно люблю» и «сильно ненавижу», где он сохраняет равновесие, — это тоже зависит от семьи. Но если баланс уходит... Допустим, он написал свою фантазию другу, приходит — эта фантазия реализована, он понимает, что ему крышка, потому что есть у друга это всё, и он прыгает с вышки. Но вот чтобы реально убить...

А мы уверены, что это мальчик убил? Почему сужается точка внимания, что это однозначно ребёнок сделал? Ведь это всё-таки уголовное дело, которое надо раскрывать. А может быть, мальчик на самом деле пришёл и увидел по факту, и дальше произошло то, что произошло? Увидев убитую семью, — это серьёзный стресс, теряется смысл жизни.

Может быть, его банально подставили. Я не люблю бездоказательно детей очернять. Тут надо очень серьёзно разбираться, потому что подростков всегда легче обвинить. При этом, знаете, какой это эффект даёт? У нас же люди боятся подростков. Вот так сейчас вы выпустите свою статью, и каждая мама, у которой есть хотя бы 30% недоверия своему сыну, начнёт коситься.

Что порекомендовать родителям, чтобы они не боялись своих детей и за своих детей? Это история про страхи. Надо разделить реальность от виртуальности. Надо различить ваш страх и реальные факты того, что человек подвержен аффектам или агрессии. Это, во-первых. Во-вторых, надо выстраивать доверительные отношения, когда вы обо всём можете поговорить. Это не про наказание, ребёнок-подросток — это уже другой ногой взрослый, какие там наказания могут быть? Там просто договор. Тут взрослый человек, ему надо жизнь выстаивать, а тут вдруг в угол иди. Я понимаю, что многие родители не успевают переключаться, но тут как бы именно про разделение твоих страхов и реальных фактов.

У подростков убийство возможно только в аффективном состоянии. Подросток одной ногой всё-таки ребёнок. И он ориентируется на те условия, которые ему даны в семье. У нас как-то вообще, когда с подростками какие-то события происходят, часто забывают, что они не сами по себе в жизни болтаются. Такое ощущение, что они как в фильме: зомби вышел, раз — и кого-то убил. Ну это же не так. Ребёнок живёт в семье. Он же всё равно ребёнок, хоть у него и идёт период взросления. И ему всё равно для того, чтобы оторваться от семьи, сказать своё веское слово какое-то, внутренне приходится преодолевать массу барьеров.

У многих детей, если у них жёсткие меры воспитания, есть мощный страх — это основной регулятор сдерживания своих эмоций. Нужно понять, что в семье было. Если он не пил (если все уверены, что он не пил), если это не наркотики... Когда аффективное состояние происходит? Когда это не психическое заболевание, это не наркотики, это не алкоголь, то есть всё, что даёт изменение нормальному течению функций мозга.

Если вы говорите, что это не алкоголь, тогда нужно действительно ставить вопрос — может быть, это действительно про болезнь. По криминалистике должно быть видно, хладнокровное убийство или в состоянии аффекта. Если аффект, тогда там должно быть всё в крови, это видно, что это было неконтролируемо. Криминалисты это видят.