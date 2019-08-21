В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором всех пятерых членов своей семьи и покончил с собой. Накануне он рассказал о планах массового убийства своему другу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).
Около 11 часов 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей 4 лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших, — говорится в сообщении СК.
По предварительной версии, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью. На место убийства — в село с населением около 150 человек — выехал глава регионального следственного управления.
По утверждению Telegram-канала «112», в три часа ночи, перед убийством, 16-летний Тимерлан отправил другу голосовое сообщение, в котором объяснил, что не любит мать, брата и сестру, и сказал, что видит лишь один выход из перманентного конфликта — убить их всех. Он также пояснил, что любит своих бабушку и дедушку, но считает необходимым лишить их жизни тоже, чтобы они не расстраивались из-за смерти дочери и внуков.
В местной прокуратуре «Интерфаксу»
По данным надзорного ведомства, подросток не состоял на учёте у психиатра, был отличником, побеждал в школьных олимпиадах и был «гордостью класса». Теперь следователями ему назначена посмертная психиатрическая экспертиза. Представитель местных правоохранительных органов отметил, что тон предсмертной записки характерен для людей с шизофренией. Семья не считалась неблагополучной, однако прокуратура проверит работу районных органов системы опеки.
Власти Ульяновской области собираются оказать помощь в организации похорон убитой семьи, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Люльков.
«Я прибыл на место происшествия. Село находится в 200 км от Ульяновска. Мы только что пообщались с отцом мальчика, он проживает в другом районе региона — Карсунском. Мы обменялись с ним контактами. Мы намерены оказать помощь в организации похорон погибших», — сказал он «Интерфаксу».
Ссылаясь на отца мальчика, Люльков добавил, что на контакт с ним подросток выходил в мае, «всё было спокойно, волнений никаких не было». Отец, несколько лет проживающий отдельно от семьи, находится в шоке от случившегося.
Как пишет Telegram-канал Baza, соседи и знакомые погибшей семьи рассказали полиции, что по их мнению, на убийство подростка могла толкнуть ревность, — Тимур считал, что после рождения в 2015 году близнецов Антона и Софьи ему стали уделять меньше внимания в семье. Он был уверен, что его ценят меньше, чем брата и сестру, и часто жаловался, что нужен взрослым только как бесплатная няня.
Соседка погибших также рассказала каналу РЕН ТВ, что мать Тимура развелась с отцом из-за алкоголизма последнего. Сама женщина занималась интернет-бизнесом и вела мастер-классы о том, как заработать через Сеть.
Источник Russia Today дал несколько иную информацию, заявив что ранее семья подростка состояла на учёте как неблагополучная из-за того, что мать подростка сильно выпивала: «Бабушка и дедушка часто обращались к участковому, чтобы её утихомирить, поскольку она становилась невыносимой». В последнее же время мать вела трезвый образ жизни из-за обнаруженного заболевания.
News.ru пообщался со знакомыми Тимерлана.
Познакомились на «Ученике года», он был членом поддержки «Ученика года». Он не был агрессивным, не грубил. Как и все ребята на конкурсе, помогал, поддерживал, была взаимопомощь, — рассказала жительница Дмитировграда Анастасия Сметанина.
Другой знакомый подростка, убившего свою семью, так же, как и другие, отзывается о нём положительно.
По-своему он тихим был, отличником, конфликтов не было. Ну, по крайней мере, при мне, — добавил знавший убийцу Данила Гудочкин.
Похороны подростка состоятся 19 августа. Отец забрал его тело из морга, чтобы похоронить по мусульманскому обычаю до заката солнца. Остальных членов семьи, по предварительным данным, придадут земле завтра.
По мнению опрошенных News.ru экспертов, убийца наверняка имел тяжёлое нарушение психики.