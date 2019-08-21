В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором всех пятерых членов своей семьи и покончил с собой. Накануне он рассказал о планах массового убийства своему другу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Около 11 часов 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей 4 лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших, — говорится в сообщении СК.

По предварительной версии, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью. На место убийства — в село с населением около 150 человек — выехал глава регионального следственного управления.

По утверждению Telegram-канала «112», в три часа ночи, перед убийством, 16-летний Тимерлан отправил другу голосовое сообщение, в котором объяснил, что не любит мать, брата и сестру, и сказал, что видит лишь один выход из перманентного конфликта — убить их всех. Он также пояснил, что любит своих бабушку и дедушку, но считает необходимым лишить их жизни тоже, чтобы они не расстраивались из-за смерти дочери и внуков.

В местной прокуратуре «Интерфаксу» сообщили, что подросток также оставил предсмертную записку, в которой якобы представил несколько иную версию своих мотивов: в записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

По данным надзорного ведомства, подросток не состоял на учёте у психиатра, был отличником, побеждал в школьных олимпиадах и был «гордостью класса». Теперь следователями ему назначена посмертная психиатрическая экспертиза. Представитель местных правоохранительных органов отметил, что тон предсмертной записки характерен для людей с шизофренией. Семья не считалась неблагополучной, однако прокуратура проверит работу районных органов системы опеки.

ulyanovsk.sledcom.ru

Власти Ульяновской области собираются оказать помощь в организации похорон убитой семьи, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Люльков.

«Я прибыл на место происшествия. Село находится в 200 км от Ульяновска. Мы только что пообщались с отцом мальчика, он проживает в другом районе региона — Карсунском. Мы обменялись с ним контактами. Мы намерены оказать помощь в организации похорон погибших», — сказал он «Интерфаксу».

Ссылаясь на отца мальчика, Люльков добавил, что на контакт с ним подросток выходил в мае, «всё было спокойно, волнений никаких не было». Отец, несколько лет проживающий отдельно от семьи, находится в шоке от случившегося.

Как пишет Telegram-канал Baza, соседи и знакомые погибшей семьи рассказали полиции, что по их мнению, на убийство подростка могла толкнуть ревность, — Тимур считал, что после рождения в 2015 году близнецов Антона и Софьи ему стали уделять меньше внимания в семье. Он был уверен, что его ценят меньше, чем брата и сестру, и часто жаловался, что нужен взрослым только как бесплатная няня.

Соседка погибших также рассказала каналу РЕН ТВ, что мать Тимура развелась с отцом из-за алкоголизма последнего. Сама женщина занималась интернет-бизнесом и вела мастер-классы о том, как заработать через Сеть.

Источник Russia Today дал несколько иную информацию, заявив что ранее семья подростка состояла на учёте как неблагополучная из-за того, что мать подростка сильно выпивала: «Бабушка и дедушка часто обращались к участковому, чтобы её утихомирить, поскольку она становилась невыносимой». В последнее же время мать вела трезвый образ жизни из-за обнаруженного заболевания.

News.ru пообщался со знакомыми Тимерлана.

Познакомились на «Ученике года», он был членом поддержки «Ученика года». Он не был агрессивным, не грубил. Как и все ребята на конкурсе, помогал, поддерживал, была взаимопомощь, — рассказала жительница Дмитировграда Анастасия Сметанина.

Другой знакомый подростка, убившего свою семью, так же, как и другие, отзывается о нём положительно.

По-своему он тихим был, отличником, конфликтов не было. Ну, по крайней мере, при мне, — добавил знавший убийцу Данила Гудочкин.

Похороны подростка состоятся 19 августа. Отец забрал его тело из морга, чтобы похоронить по мусульманскому обычаю до заката солнца. Остальных членов семьи, по предварительным данным, придадут земле завтра.

По мнению опрошенных News.ru экспертов, убийца наверняка имел тяжёлое нарушение психики.

Мальчик, безусловно, психически болен. Что у него — можно будет сказать только после тщательного изучения всей его жизни, его поведения. Посмертная экспертиза уже назначена. Его действия отражают какое-то внутреннее психическое напряжение, и говорить о диагнозе сегодня просто неприлично. Он тяжело болен давно, вынашивал какие-то идеи тоже давно. Как говорится, в тихом омуте черти водятся.

Он ничем никому не показывал своих внутренних переживаний. Возможно. Возможно, он делился переживаниями с бабушкой и даже хотел оставить её в живых, но потом убил её первой.

Что касается его последнего предсмертного сообщения, то был крик о помощи, и может быть даже он хотел, чтобы его остановили. Но его никто не услышал.

Он любил семью и не хотел с семьёй расставаться. И написал кому-то в соцсетях, что ему не хочется расставаться с семьёй. Особенно любил бабушку, которая его понимала, но он всех забрал с собой туда. Не хотел, чтобы они были без него. В основном записка показывает, что он очень давно страдал каким-то тяжёлым психическим расстройством.

Михаил Виноградов

психиатр-криминалист

16 лет человеку. Это уже практически взрослый, может работать. Пьёт, скорее всего. Потому что у нас как-то сёла вымирают, тот старый формат села. И в общем-то, если денег у семьи нет, воспитывать тоже некогда, как ни странно, и у нас в сёлах народ спивается.

По поводу ревности. Такие «страдания» существуют в семье, и не без оснований. Это потому, что родители неправильно распределяют внимание между детьми, либо уже ко взрослому применяются такие требования, которые он осилить не может, и эта ревность проявляется. Но к таким вещам она не приводит. Она приводит к обидам, она приводит к конфликтам, но к тому, чтобы взять и семью свою просто убить — это невозможно. Это возможно только в одном случае: на этом фоне у человека случился аффект. Аффект — это когда исчезает критическое мышление и вообще осознание того, что я делаю. И аффект очень опасен именно в том плане, что он особенно неконтролируемый, когда молодой человек начинает пить. Потому что у них с самоконтролем и так проблемы, это связано с гормональным фоном, а если они ещё и пьют, это ещё больше расшатывает их гормональную часть.

Кора [головного мозга] подчиняется более глубинным структурам, а это всё инстинкты. В какой-то момент вспышка эмоциональная возможна на фоне <...> ещё зависит, утром это было или вечером, можно спрогнозировать, было там алкогольное опьянение рядом или нет. Возможно, это было по накатанной.

Знаете, как бывает у подростков, всё на конфликте — я люблю вас и ненавижу одновременно и с одинаковой силой. Вот этот самоконтроль, когда баланс между «сильно люблю» и «сильно ненавижу», где он сохраняет равновесие, — это тоже зависит от семьи. Но если баланс уходит... Допустим, он написал свою фантазию другу, приходит — эта фантазия реализована, он понимает, что ему крышка, потому что есть у друга это всё, и он прыгает с вышки. Но вот чтобы реально убить...

А мы уверены, что это мальчик убил? Почему сужается точка внимания, что это однозначно ребёнок сделал? Ведь это всё-таки уголовное дело, которое надо раскрывать. А может быть, мальчик на самом деле пришёл и увидел по факту, и дальше произошло то, что произошло? Увидев убитую семью, — это серьёзный стресс, теряется смысл жизни.

Может быть, его банально подставили. Я не люблю бездоказательно детей очернять. Тут надо очень серьёзно разбираться, потому что подростков всегда легче обвинить. При этом, знаете, какой это эффект даёт? У нас же люди боятся подростков. Вот так сейчас вы выпустите свою статью, и каждая мама, у которой есть хотя бы 30% недоверия своему сыну, начнёт коситься.

Что порекомендовать родителям, чтобы они не боялись своих детей и за своих детей? Это история про страхи. Надо разделить реальность от виртуальности. Надо различить ваш страх и реальные факты того, что человек подвержен аффектам или агрессии. Это, во-первых. Во-вторых, надо выстраивать доверительные отношения, когда вы обо всём можете поговорить. Это не про наказание, ребёнок-подросток — это уже другой ногой взрослый, какие там наказания могут быть? Там просто договор. Тут взрослый человек, ему надо жизнь выстаивать, а тут вдруг в угол иди. Я понимаю, что многие родители не успевают переключаться, но тут как бы именно про разделение твоих страхов и реальных фактов.

У подростков убийство возможно только в аффективном состоянии. Подросток одной ногой всё-таки ребёнок. И он ориентируется на те условия, которые ему даны в семье. У нас как-то вообще, когда с подростками какие-то события происходят, часто забывают, что они не сами по себе в жизни болтаются. Такое ощущение, что они как в фильме: зомби вышел, раз — и кого-то убил. Ну это же не так. Ребёнок живёт в семье. Он же всё равно ребёнок, хоть у него и идёт период взросления. И ему всё равно для того, чтобы оторваться от семьи, сказать своё веское слово какое-то, внутренне приходится преодолевать массу барьеров.

У многих детей, если у них жёсткие меры воспитания, есть мощный страх — это основной регулятор сдерживания своих эмоций. Нужно понять, что в семье было. Если он не пил (если все уверены, что он не пил), если это не наркотики... Когда аффективное состояние происходит? Когда это не психическое заболевание, это не наркотики, это не алкоголь, то есть всё, что даёт изменение нормальному течению функций мозга.

Если вы говорите, что это не алкоголь, тогда нужно действительно ставить вопрос — может быть, это действительно про болезнь. По криминалистике должно быть видно, хладнокровное убийство или в состоянии аффекта. Если аффект, тогда там должно быть всё в крови, это видно, что это было неконтролируемо. Криминалисты это видят.

Анфиса Калистратова

психолог социальной работы, гештальт-терапевт, психолог-консультант, возрастной (детский) психолог
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