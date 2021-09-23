Глава пермского управления СК покончил с собой

Глава управления Следственного комитета России по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев найден мёртвым в его собственном коттедже. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мёртвым в своём доме, — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, 23 сентября в региональном управлении СКР состоялось совещание, посвящённое стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По его итогам многие местные следователи были отстранены от работы. После совещания Сарапульцев ушёл домой, где спустя некоторое время коллеги нашли его тело. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Стрельба в ПГНИУ произошла 20 сентября. Огонь по учащимся открыл студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 43 пострадали.

Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. В настоящее время он находится в больнице, ему ампутировали голень. Состояние молодого человека оценивается как тяжёлое.

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь и провёл оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту массового убийства. Он распорядился проверить соответствие мер безопасности в университете установленным требованиям, а также изучить порядок получения стрелком разрешения на оружие.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обнаружили мёртвым в своей квартире начальника управления по работе с личным составом полиции полковника внутренней службы Сергея Якушева. По предварительным данным, он свёл счёты с жизнь, поскольку признаков криминала в его смерти не выявлено.