Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены

https://static.news.ru/photo/b2223e44-92bf-11eb-b47a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали главного нефролога города Александра Земченкова. Его подозревают в убийстве собственной жены более чем десятилетней давности. О задержании Земченкова в разговоре с журналистами сообщил отец пропавшей без вести Ирины Земченковой Геннадий Кононов.

Женщина ушла на работу в больницу и не вернулась в 2010 году. Всё это время родные и близкие пытались отыскать Земченкову, но тщетно. Отец Ирины в прошлом году лично обратился с просьбой о возобновлении расследования к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства взял дело под личный контроль.

Следователи пришли к выводу, что к трагедии причастен муж пропавшей. По мнению сотрудников СК, заведующий отделением диализа в Мариинской больнице приложил руку либо к организации, либо непосредственно к убийству своей супруги.

Как рассказал тесть задержанного, суд состоится 1 апреля.

Я не хотел ехать, но обязательно я его должен увидеть. По характеру он не мог этого сделать целенаправленно. Я уверен на 100%. Он очень добрый и покладистый, — цитирует Кононова Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, стали известны подробности жестокого убийства 15-летнего подростка в Московской области. Инцидент произошёл во время новоселья.

По имеющимся данным, два приятеля в возрасте 21 и 24 лет пригласили юношу к себе в деревню Брехово, чтоб отметить новоселье. Соседи рассказали, что вечером музыка в их доме играла громче обычного. Не исключено, что именно в это время молодые люди убивали своего более юного товарища.