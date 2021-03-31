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Глава управления Суэцкого канала заявил о миллиардном ущербе от аварии

10:33, 01 апреля 2021 10
Фото: suezcanal.gov.eg

Материальный ущерб от аварии, которая произошла в Суэцком канале, может составить $1 млрд. Об этом в разговоре с журналистами 1 апреля рассказал глава управления водной артерии Усама Рабиа.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.

В управлении каналом сказали, что косвенным виновником инцидента является капитан корабля. Позднее глава управления водной артерии рассказал о материальном ущербе от случившегося.

Мы будем вести подсчёты, учтём все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно. Это значительная сумма. Ущерб оценивается в $1 млрд или около того, — цитирует Рабиа РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, инцидент с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале принёс серьёзные убытки различным компаниям. По разным оценкам, ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов. Об этом заявил руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский.

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