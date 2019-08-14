https://static.news.ru/photo/ffbf3a6c-bf35-11e9-9655-fa163e074e61_660.jpg Александр Нерадько Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Росавиации Александр Нерадько прибыл в аэропорт Жуковский. Он примет участие в работе оперативного штаба, созданного после аварийной посадки самолёта Airbus А321.

Нерадько пока что воздержался от каких-либо комментариев по поводу инцидента, передаёт ТАСС . Он сразу прошёл в VIP-терминал и не стал общаться с журналистами.

Пассажирский самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

В ходе эвакуации из салона пострадали 23 человека, в том числе 9 детей.

Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Экипаж самолёта на время проверки обстоятельств ЧП отстранён от полётов.