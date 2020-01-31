https://static.news.ru/photo/790da542-4416-11ea-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клычков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальная комиссия для оказания медицинской и социальной помощи семьям пострадавшим от взрыва на заводе в Мценске будет создана в Орловской области.

Об этом NEWS.ru рассказал губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, в настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших для того, чтобы можно было оказать адресную помощь. Среди прочего, выясняется есть ли среди жертв взрыва иностранные граждане. Клычков отметил, что пострадавшее предприятие ещё не работало, а только монтировало оборудование.

Это одно из тех предприятий, которое развивало свое производство и инвестировало свои средства, - сообщил глава региона.

Губернатор заявил, что в области пройдёт проверка соблюдения техники безопасности на производстве. Клычков пообещал провести «весь комплекс мероприятий на строительных объектах», которые находятся возле пострадавшего завода.

Как сообщал NEWS.ru, в МЧС поступило сообщение о взрыве на заводе в Мценске Орловской области около 31 января около 10:00. В результате ЧП погибли три человека, четверо пострадали.