Глава МВД Австрии: теракт в Вене совершил исламистский террорист

https://static.news.ru/photo/a9ac0338-1d96-11eb-921d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Xinhua/Global Look Press

Нападение со стрельбой в Вене совершил по меньшей мере один исламистский террорист, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, нападавший симпатизировал группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Вчера мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста. Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями, — отметил он.

Нехаммер уточнил, что установленный преступник был вооружён поясом со взрывчаткой, оказавшимся муляжом, а также винтовкой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших в результате стрельбы в Вене выросло до двух — умерла в больнице от полученных ранений женщина. Точных данных о количестве погибших МВД не приводило, но сообщало, что речь идёт про «нескольких человек».

Группа неизвестных в понедельник, 2 ноября, совершила серию нападений со стрельбой. Объектом их атаки стала, в частности, синагога. Один нападавший ликвидирован, его сообщников ищут. Власти считают произошедшее терактом. Граждан призывают отказаться от посещения общественных мест и от выхода на улицу без необходимости. Меры безопасности усилены по всей стране, в том числе и на границе.

Местные СМИ начали сообщать о захвате заложников и задержании части террористов, но полиция это не подтвердила. Из-за большой волны публикаций в Сети власти призвали людей воздержаться от этого, так как это мешает работе полиции, а фото и видео попросили загружать на сайт полиции.

Так, известно, что один и стрелявших был ликвидирован, причём сотрудниками полиции, хотя до этого СМИ сообщили, что он подорвал себя взрывчаткой. Канцлер Себастьян Курц отметил, что нападавшие хорошо обучены и подготовлены — и это свидетельство того, что Австрия подверглась террористической атаке.