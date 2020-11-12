Глава Минздрава Иркутской области ушла с поста на фоне скандала с масками

https://static.news.ru/photo/2b1c932e-24c7-11eb-b889-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ледяева Фото: irk.ru/

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала в отставку на фоне ведущихся проверок в ведомстве, связанных с закупкой некачественных медицинских масок для трёх медучреждений в регионе.

Наталия Ледяева подала в отставку, причина пока неизвестна. Обязанности министра исполняет первый заместитель Анна Данилова, — сказали ТАСС в пресс-службе правительства области.

В рамках расследования был задержан сын Ледяевой Илья Белоусов, который может быть причастен к махинациям с закупками.

Агентство указывает, что региональный СК возбудил уголовное дело в связи с поставками в медицинские учреждения Иркутской области некачественных медицинских масок на 40 млн рублей. В рамках расследования были задержаны шесть человек, а основным фигурантом дела считается предприниматель Алексей Сорокин. Его обвиняют в мошенничестве и фальсификации медицинской продукции, обвиняемый был заключён под стражу.

В конце октября NEWS.ru сообщал, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован с коронавирусом. Также положительный тест на COVID-19 был выявлен у председателя правительства Иркутской области Игоря Зайцева.