Глава правительства Иркутской области сдал положительный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/279bd3f0-185a-11eb-acf0-fa163e074e61_660.jpg Константин Зайцев Фото: Правительство Иркутской области/vk.com

Глава правительства Иркутской области Игорь Зайцев заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 27 октября сообщили представители региональных властей.

Ранее стало известно, что глава Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, будет проходить лечение в стационаре. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, состояние губернатора стабильное, однако он нуждается в наблюдении медиков.

Зайцев тоже сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Тест положительный, Зайцев работает из дома, — цитирует сообщение представителей регионального правительства РИА Новости.

На сегодняшний день в области зафиксирован 23 621 случай заражения, 18 964 местных жителя смогли победить болезнь, 388 стали жертвами инфекции.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники МЧС установили палатки возле диагностического центра на территории Иркутска. Они предназначены для людей, которые стоят в очереди, чтобы сдать тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.