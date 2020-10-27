В Иркутске для сдающих тест на коронавирус установили палатки

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Сотрудники МЧС установили палатки возле диагностического центра на территории Иркутска. Они предназначены для людей, которые стоят в очереди, чтобы сдать тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.

В палатках стоят столы и стулья, так что заполнить необходимые бумаги можно заранее. Также внутри установили тепловые устройства, чтобы пришедшие с улицы люди не мёрзли. Однако предоставленной услугой пользуются не все. Например, один из пациентов, поговоривший с журналистами, заметил, что не собирается входить в палатку. Он подчеркнул, что болен и не хотел бы заразить других в замкнутом помещении.

Главврач диагностического центра Игорь Ушаков отметил, что в учреждении рассмотрели меры иного характера.

Мы открываем ещё одну точку забора, меняем потоки пациентов. Вот сейчас где стоят люди, там будут только ковидные, те, кто пришёл на сдачу анализа. А те, кто просто придёт в центр, пойдут через другой вход, чтобы потоки не пересекались. И, конечно, переходим на электронную запись, — цитирует Ушакова ОТР.

Палатки возле центра будут стоять, пока оформление документов и оплата теста полностью не перейдёт в онлайн-режим.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, состояние губернатора стабильное, однако он нуждается в наблюдении медиков.