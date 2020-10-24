16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован с коронавирусом

08:26, 27 октября 2020
Игорь Кобзев Игорь Кобзев Фото: irk.ru

Глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, состояние губернатора стабильное, однако он нуждается в наблюдении медиков, передаёт ТАСС.

Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей, — заявили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что Кобзев, несмотря на болезнь, продолжает работу в дистанционном формате, уйдя на самоизоляцию.

По состоянию на 27 октября в Иркутской области зарегистрирован 23 621 случай заражения, 233 из них — за последние сутки. За время пандемии в регионе выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией для жителей Приангарья в возрасте от 65 лет до 9 ноября продлён режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты, высшим и средним учебным заведениям ввести скользящий график посещения. Работа общепита ограничена по времени до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. По её словам, она может работать лишь удалённо, однако уже чувствует себя лучше.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео