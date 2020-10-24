Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/36dff6ce-1815-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кобзев Фото: irk.ru

Глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, состояние губернатора стабильное, однако он нуждается в наблюдении медиков, передаёт ТАСС.

Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей, — заявили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что Кобзев, несмотря на болезнь, продолжает работу в дистанционном формате, уйдя на самоизоляцию.

По состоянию на 27 октября в Иркутской области зарегистрирован 23 621 случай заражения, 233 из них — за последние сутки. За время пандемии в регионе выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией для жителей Приангарья в возрасте от 65 лет до 9 ноября продлён режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты, высшим и средним учебным заведениям ввести скользящий график посещения. Работа общепита ограничена по времени до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. По её словам, она может работать лишь удалённо, однако уже чувствует себя лучше.