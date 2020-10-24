Ксения Собчак сообщила, что заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/895c7a48-17f3-11eb-923e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак признала, что заразилась коронавирусом. По её словам, она может работать лишь удалённо, однако уже чувствует себя лучше.

Заявление о своей болезни COVID-19 Собчак сделала в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. Ведущая не пришла в студию и проводила эфир удалённо по видеосвязи.

Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу ещё находиться в студии, — сказала она.

Собчак призналась, что у неё были симптомы ОРВИ — кашель и температура. Собчак также добавила, что в конце лета COVID-19 переболел её сын Платон.

Как сообщал NEWS.ru, начиная с 13 октября в СМИ стали появляться сообщения о заболевании Ксении Собчак коронавирусом. Их со ссылкой на собственные источники распространили телеграм-канал Mash, а вслед за ним и «Комсомольская правда».

Телеведущая в ответ лишь высмеяла эти новости, заявив, что никакого COVID-19 у неё нет, а во всём виноват «дефицит новостей». Телеведущая предложила журналистам вернуться к обсуждению слухов о том, что она беременна.