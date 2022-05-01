Гладков сообщил о локализации пожара на объекте МО РФ под Белгородом

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар на одном из объектов Минобороны России в Белгородской области был локализован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что средства на восстановление есть в полном объёме, поэтому к ремонту приступят в ближайшее время.

По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий. Завтра с рабочей группой выеду на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ, — написал глава региона.

О возгорании на одном из объектов российского оборонного ведомства стало известно днём 1 мая. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель. По словам губернатора региона, он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

Накануне в центре Белгорода были слышны звуки взрывов, раздававшихся со стороны украинской границы. По предварительным данным, причиной могли послужить сработавшие средства российской ПВО, однако характерных следов в небе не наблюдалось. Двумя днями ранее жители региона также сообщали о взрывах. По словам очевидцев, были слышны два громких хлопка, а в небе был заметен след работы ПВО.