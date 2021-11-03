Гибель гендиректора АТК «Заполярье» подтвердили в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил гибель генерального директора авиационной транспортной компании «Заполярье» при крушении Ан-12. Об этом глава региона рассказал на заседании комиссии по ЧС.

Информацию о том, что на борту самолёта находились гендиректор компании Юрий Володин и его первый зам Олег Вишнев, сообщил СМИ представитель аэропорта Кепервеем на Чукотке. Место падения воздушного судна, принадлежавшего белорусской компании «Гродноавиа», было обнаружено недалеко от иркутского аэропорта. Установлено, что на борту находились девять человек, на данный момент обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел.

Родственники погибших найдены, по уточнённым данным, в самолёте летели четыре россиянина, три белоруса и два украинца. Губернатор региона дал поручение организовать доставку тел к местам захоронения. Генетическая экспертиза тел погибших будет проведена в течение трёх дней.

Мы определились, что в течение двух дней проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трёх дней, — сказал Игорь Кобзев.

Также на данный момент на месте крушения Ан-12 найден второй чёрный ящик. Первый уже осматривают следователи.

На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой — изъят, параметрический в хвостовой части — ещё нет, — приводит слова собеседника РИА Новости.

Следственный комитет завёл по факту происшествия уголовное дело. Рассматриваются три версии причины авиакатастрофы: ошибка пилотирования, погодные условия, техническая неисправность воздушного судна.

Ранее МЧС подтвердило информацию о том, что на борту рухнувшего в Иркутской области грузового самолёта Ан-12 было девять, а не семь человек. Это пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз человека.