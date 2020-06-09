Генри Резник объяснил, почему адвокаты не хотят защищать Ефремова

https://static.news.ru/photo/a650546c-aa70-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov /Global Look Press

Известный российский адвокат Генри Резник объяснил, почему адвокаты отказываются защищать актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. По его мнению, это может быть связано со специализацией юристов.

Например, если бы ко мне обратились, то я бы отказался, но только по той причине, что это не моя специализация. Конечно, публично рассказывать о том, что из каких-то личных побуждений не хочешь брать дело — за пределами профессиональной деятельности, — приводит газета «Взгляд» слова Резника.

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто не взялся его защищать.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.