Генпрокуратура РФ назвала свою версию причины ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/245553a4-a737-11ea-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом, приведшая к ЧП в Норильске, произошла из-за просадки грунта.

Такую версию приводит Генпрокуратура РФ. Также ведомство пообещало провести проверку объектов, схожих по характеристикам с ТЭЦ-3, на территориях с вечной мерзлотой.

ЧП в Норильске произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива, которые попали в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров. Аварию признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По версии МЧС, причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента. 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту происшествия возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли, которые позднее были объединены в одно производство, переданное в центральный аппарат Следственного комитета России.

5 июня президент РФ Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Норильске. Как писал NEWS.ru, глава «Норникеля» Владимир Потанин в ходе совещания пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств».