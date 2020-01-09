При проведении ремонтных работ в офисе Банка России в Москве произошёл хлопок. По данным информированного источника, взорвался баллон с газом.
Как
На Неглинной улице в главном офисе Центробанка в столице произошёл хлопок. Пострадал мужчина, — сказал источник.
По предварительным данным, взорвался баллон с газом. Агентство при этом официальным подтверждением информации не располагает.
Как писал NEWS.ru, ранее в Москве эвакуировали Басманный районный суд и несколько школ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен