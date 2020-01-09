https://static.news.ru/photo/f54ec3f4-32c1-11ea-abbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При проведении ремонтных работ в офисе Банка России в Москве произошёл хлопок. По данным информированного источника, взорвался баллон с газом.

Как сообщил собеседник «Интерфакса», есть пострадавший.

На Неглинной улице в главном офисе Центробанка в столице произошёл хлопок. Пострадал мужчина, — сказал источник.

По предварительным данным, взорвался баллон с газом. Агентство при этом официальным подтверждением информации не располагает.

Как писал NEWS.ru, ранее в Москве эвакуировали Басманный районный суд и несколько школ.