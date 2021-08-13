Газ, теракт или примус: что известно о взрыве автобуса в Воронеже

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался пассажирский автобус ПАЗ, в результате ЧП погибли два человека, ещё несколько получили ранения. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе взрыв газового баллона, однако перевозчик утверждает, что работает на дизельном топливе. По соцсетям и СМИ «гуляют» другие предположения, в том числе и о том, что взрыв автобуса является терактом. NEWS.ru узнал, что могло послужить причиной трагедии, а также как она в очередной раз актуализировала проблему низкого качества услуг пассажирских перевозок в регионах, на которую обратил внимание даже спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Крыша как бумажка

Взрыв в пассажирском автобусе марки ПАЗ, принадлежавшем местной компании АТП-1, произошёл 12 августа около 21:30 мск на ул. Кольцовской в Воронеже. В результате инцидента пострадали 19 человек, двое погибли , передаёт местное издание «Моё». Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, 14 человек находятся в больницах. На месте ЧП работали представители оперативных служб, в том числе взрывотехники ФСБ .

Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия, — заявляли в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Первоначально источники в следственных органах сообщали , что рассматриваются три версии случившегося: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, а также теракт. Косвенно в пользу последнего говорило сделанное в первые часы после трагедии заявление воронежского губернатора о том, что водители общественного транспорта «будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы». Однако источник в силовых ведомствах, слова которого приводит «Коммерсант», в итоге заявил, что версия теракта не подтверждается , потому что поражающих элементов не обнаружено, проникающих отверстий в автобусе нет. При этом водитель Алексей Олейников утверждает , что взрыв прогремел в задней части салона пазика возле левого колеса, где «нечему взрываться, а крышу сорвало как бумажку».

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник, утверждавший , что основной версией якобы «является срабатывание взрывного устройства», подметил интересную деталь:

На видео взрыва попало, как женщина доводит подростка до автобуса, передаёт ему пакет, с которым парень заходит внутрь салона. Женщина стремительно уходит, раздаётся взрыв, но она даже не оглянулась.

Также «ВЧК-ОГПУ» вспомнил про террориста Павла Косолапова , который подозревался в организации серии взрывов на остановках автобусов в Воронеже в 2004–2005 годах, а также в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс», по странному совпадению произошедшего за 14 лет до вчерашнего ЧП, 13 августа 2007 года. До сих пор этого человека так и не нашли .

Помимо теракта, рассматривалась версия, согласно которой в ПАЗе мог взорваться баллон для газовой горелки модели Primus, который перевозила одна из пассажирок.

Между тем имеется информация, что по паспорту автобус дизельный, однако затем в СМИ появились предположения, что причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона. Силовики, в частности, прорабатывают версию незаконного переоборудования транспортного средства на газовое топливо.

Хотя руководитель АТП-1 Владимир Георгиевский опроверг версию со взрывом газа, на автобусах этого предприятия в 2017 и 2020 годах устанавливали газобаллонное оборудование, причём делали это незаконно, получая штрафы, о чём свидетельствуют проверки МВД и Ространснадзора. Последний в связи с ЧП начал новую внеплановую инспекцию на предприятии.

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Взорвавшийся ПАЗ, по некоторым данным, принадлежал индивидуальному предпринимателю Дмитрию Радченко, но по договору его арендовало АТП-1. Владелец автобуса утверждает, что никакого газового оборудования не устанавливал, техобслуживание машина проходила 6 августа и никаких нарушений тогда не нашли. По другой информации, официально транспортное средство оформлено на мать предпринимателя Наталью Радченко. Она также опровергла сведения о том, что транспортное средство работало на газе.

Заправляли только соляркой. Переоборудовать автобус? Нет, не могли. Никаких нарушений не было, никто никогда меня никуда не вызывал. Сын всегда смотрел за ним, 15 лет работает. Своими руками всё собирал, все гаечки — никуда не отдавал, никому не доверял. Он 15 лет как механик на конечной, знал всё от и до. Все знают, в каком состоянии был автобус. Вообще все автобусы были исправны, — цитируют Наталью Радченко «Известия».

В СК, между тем, завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия, а также для полного и объективного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутного автобуса, — говорится в сообщении ведомства.

По поручению губернатора Александра Гусева 13 августа прошли проверки «всего подвижного состава транспортных предприятий». Угроз, по словам чиновника, не обнаружено .

Уникальное явление

Пока силовые и надзорные органы разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося, воронежский взрыв обращает внимание на системные проблемы пассажирских перевозок в нестоличной России.

К примеру, в Воронеже в прошлые годы местные власти практически целиком уничтожили троллейбусное сообщение, а в 2009 году полностью ликвидировали трамваи, после чего город наводнили чадящие автобусы и маршрутки. Такую политику резко критиковали как местные жители, так и транспортные инженеры с урбанистами. В итоге нынешним хозяевам мегаполиса приходится что-то делать с устаревшим и неэффективным автобусным парком.

Так, ещё в октябре 2020 года мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что с городских улиц должны исчезнуть старые и неприспособленные ПАЗы, которые, по его словам, не соответствуют статусу города-миллионника. В январе глава АТП-1 Владимир Георгиевский уверял , что его компания готова к такой транспортной реформе «примерно на 70%», добавив, что «особое внимание будет уделено выводу из автопарка пазиков».

Кстати, буквально за несколько дней до трагедии в Воронеже на общероссийскую проблему изношенности автобусов, трамваев и троллейбусов в регионах обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ему эта больная тема хорошо известна на примере упадка общественного транспорта в его родной Саратовской области.

Мы неоднократно обращали внимание правительства на ситуацию с износом общественного транспорта в регионах. Правительство отреагировало. И внесло в ГД законопроект, который упрощает инвестирование в городскую транспортную инфраструктуру, расширяет полномочия регионов в сфере развития городского транспорта, — заявил Володин 9 августа.

По информации директора Института экономики транспорта и транспортной политики Михаила Блинкина, сегодня качественный общественный транспорт современного уровня существует только в Москве и некоторых других крупных городах. А в большинстве населённых пунктов России автобусы и трамваи «очень изношены».

Во многих городах изношенность подвижного состава составляет порядка 70%. И это относится к качеству перевозок, которое оставляет желать лучшего. Но частые поломки старых автобусов или трамваев не должны приводить к печальным последствиям вроде ранений и гибели пассажиров. Из-за изношенности возможен, например, сход с линии (ехал автобус, а дальше не может, в итоге пассажиров высаживают), но катастрофа в Воронеже — это крайне редкое уникальное событие и жуткий эксцесс. Даже если рассматривать версию о взрыве газа, то нет никаких данных о том, что транспорт на газомоторном топливе опаснее для пассажира, чем его собственная микроволновка или стиральная машина. А если там неправильно установили оборудование, то это вопрос к следователю. Михаил Блинкин директор Института экономики транспорта и транспортной политики директор Института экономики транспорта и транспортной политики

Эксперт подчеркнул, что главным залогом безопасности на транспорте является строгое соблюдение перевозчиком и его водителями правил дорожного движения и технической эксплуатации. Но прежде чем говорить о причинах «эксцесса в Воронеже», Михаил Блинкин советует разобрать его как «уникальное явление».