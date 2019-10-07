https://static.news.ru/photo/c26720da-e8e8-11e9-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Красноярском крае футбольные ворота упали на школьника и проломили ему голову. Как сообщили в региональном СУ СК, инцидент произошёл в Лесосибирске.

12-летний подросток отправился на футбольное поле возле местного Дома культуры. Мальчик качался на воротах, после чего они упали под его весом. По данным следствия, конструкция оказалась не закреплена должным образом. Школьник получил открытую черепно-мозговую травму. По данному факту начата доследственная проверка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что подросток был госпитализирован после падения на него футбольных ворот в 19-м военном городке Екатеринбурга. Из-за травмы у него произошло сотрясение мозга, также повреждены зубы и челюсть.